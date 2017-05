Ziyech spreekt zich uit over mogelijke rust in Eredivisie

Hakim Ziyech verscheen donderdagochtend met een 'lekker gevoel' op het trainingsveld van Ajax. De 4-1 overwinning op Olympique Lyon in de Europa League leverde hem een heerlijke nachtrust op.



"Het was iets wat ik nog niet eerder heb meegemaakt, het was prachtig", vertelt de middenvelder aan Ajax TV. "Wat het hoogtepunt was? De vreugde na afloop. Met alles en iedereen. Vooral de mensen die ons buiten stonden op te wachten."



In zijn debuutseizoen lijkt het kampioenschap te zijn verspeeld, maar er lonkt nog een heerlijk toetje in Europa. "Je weet dat je een getalenteerde ploeg hebt die heel hongerig is. We snakken naar succes. Ik denk dat we dat elke Europese wedstrijd hebben laten zien."



Ziyech wil nóg meer. "We willen de finale halen en dan die cup winnen." Maar eerst wacht een thuisduel met Go Ahead Eagles. Of hij in actie komt? "Normaal wil je niet op de bank zitten, maar nu is het net even wat anders. Als de trainer me rust wil geven, neem ik daar genoegen mee. Maar ik voel me fit en fris, het is niet nodig."