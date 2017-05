'Zeker twintig clubs azen op sensatie in Twente-shirt'

Enes Ünal heeft over belangstelling niet te klagen. De pas negentienjarige spits scoorde dit seizoen al zeventien keer voor FC Twente en dat is bij verschillende clubs opgevallen.



Ünal is gehuurd van Manchester City, maar komt op dit moment niet in aanmerking voor een werkvergunning in Engeland. Een nieuwe uitleenperiode of een definitief vertrek behoren dus tot de mogelijkheden. Volgens De Telegraaf hebben zeker twintig clubs contact opgenomen met de zaakwaarnemer van de Turk.



Clubs als Borussia Dortmund en SS Lazio Roma behoren tot de mogelijkheden. Ook heeft FC Twente een langer verblijf van Ünal nog niet uit het hoofd gezet. "De volgende stap kan ook nog een jaar FC Twente betekenen. Dan moet ik een nog beter seizoen draaien. Alles ligt nog open", zo luidt zijn reactie.