Ronald Koeman zat woensdagavond op de tribune bij de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en het Franse Olympique Lyon (4-1). De Everton-manager genoot ontzettend van zijn oud-werkgever en acht nóg meer mogelijk.



"Het was geweldig", zo laat Koeman weten aan de NOS. "Eindelijk weer eens reclame voor het Nederlandse voetbal. Je moet ook naar de intensiteit van een wedstrijd kijken. Ajax zette goed druk, was agressief en kan goed voetballen."



"Dat laatste wisten we natuurlijk al, maar het moet gepaard gaan met agressiviteit. Dat was geweldig, echt zeer goed", aldus Koeman, die een finale tussen Ajax en Manchester United zeker haalbaar acht. "Echt wel. Ajax moet eerst de finale nog halen, maar het kan zeker winnen van Manchester United."