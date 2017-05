Ajax-verdediger Matthijs de Ligt hield zich woensdagavond goed staande in het thuisduel met Olympique Lyon (4-1). Ook na het invallen van Alexandre Lacazette raakte de tiener niet in paniek.



"Ik probeer elke dag mijn best te doen en ik merk ook wel dat ik mijzelf ontwikkel: fysiek, technisch, maar ook mentaal. De laatste tijd heb ik ook wel wat meegemaakt", zo laat de Ajacied weten aan FOX Sports. "Lacazette is dan een geweldige spits die erin komt, maar die spits die al speelde is ook goed. Dan is het niet per se Lacazette waar ik bang van moet zijn."



De Ligt geniet onwijs van het spelen in Ajax 1. "Ik voel me wat meer op mijn gemak in het elftal en het elftal heeft meer vertrouwen in mij. Je merkt ook wel dat je je minder snel van de wijs laat brengen. Vroeger bij een foute pass zat je daar even tien minuten mee. Nu weet je dat de volgende bal goed moet zijn. Dat is iets wat je leert door onder meer dingen te hebben meegemaakt, maar ook ervaring in het eerste."