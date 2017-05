'Juventus geeft selectie kwaliteitsimpuls van 150 miljoen euro'

Juventus won woensdagavond met 0-2 op het veld van AS Monaco en moet het zo wel heel bont maken als het de finale van de Champions League nog wil missen. En om het volgend seizoen minstens even goed te doen, wil de Italiaanse kampioen straks serieus uitpakken op de transfermarkt.



Maar liefst 150 miljoen euro zal de Oude Dame uittrekken om drie grote transfers te realiseren, schrijft Calciomercato. Het zou een openingsbod van 50 miljoen euro plannen op James Rodriguez. Real Madrid verlangt wel 75 miljoen voor de Colombiaan.



Daarnaast gaat Juve ook 80 miljoen euro bieden voor Marco Verratti. Of dat genoeg zal zijn om PSG te overtuigen is echter de vraag, want de Franse topclub wil onder geen beding verkopen. En tenslotte moet ook Alexis Sanchez nog de overstap naar Turijn gaan maken.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

