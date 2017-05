Vreemde tijden voor AZ: 'Ben bang dat het besef later komt'

AZ verloor zondagavond de bekerfinale van Vitesse (2-0) en dat heeft er in Alkmaar behoorlijk ingehakt. Zondag moet de ploeg er in de Eredivisie echter weer staan, want dan wacht de confrontatie met NEC Nijmegen.



Voor Rens van Eijden was het een vreemde week. Enerzijds is er nog de gedachte aan de verloren bekerfinale, maar de blik ging ook alweer op het treffen met zijn oude ploeg NEC.



"Na de finale hebben we een dag vrij gehad. En die heb ik ook gebruikt: lekker languit op bed gelegen en vrij weinig gedaan. Als prof ben je gewend om snel de knop weer om te zetten. De pijn heeft wel een paar dagen geduurd, maar ik ben iemand die redelijk snel kan relativeren. Ik ben bang dat het besef 'wat we hebben laten liggen' later nog kom", vertelt de verdediger tegenover AZ TV.