Willem II steekt draak met PSV, Feyenoord én Lyon

Ajax veegde woensdagavond in de eigen ArenA de vloer aan met Olympique Lyon en won met 4-1. Ook in Tilburg zag men de wedstrijd en dat resulteerde in een grappige Tweet van Willem II.



"Wat is de overeenkomst tussen Schalke, PSV, Celta, Feyenoord, Lyon en Willem II? Die is er niet. Wij wonnen dit seizoen wél in de Arena!", twitterde het officiële account van de Tilburgse club donderdagochtend, nadat Ajax woensdag op imponerende wijze Olympique Lyon had verslagen.



Willem II was op 20 augustus van het vorige jaar de eerste club dit seizoen die Ajax in eigen huis een nederlaag wist toe te brengen. De Tilburgers waren daarmee de eerste, en tot op heden nog steeds de enige club die dit seizoen in Amsterdam van Ajax wist te winnen.





Wat is de overeenkomst tussen Schalke, PSV, Celta, Feyenoord, Lyon en Willem II? Die is er niet. Wij wonnen dit seizoen wél in de Arena! 😉 pic.twitter.com/pmRghUYXRs — Willem II (@WillemII) 4 mei 2017