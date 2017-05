Satudarah haalt uit: 'Aanwezigheid in Vak-P is grote bullshit'

Tijdens de wedstrijd tussen FC Twente en PSV deed de politie onlangs een inval in Vak P. Volgens justitie waren de FC Twente0supporters van Vak-P geen baas meer in eigen huis. De motorclub Satudarah zou er de dienst uitmaken. Onzin, stelt de motorclub nu.



"Grote bullshit", vertelt Satudarah-kopstuk Laurence Sapulette, die ook lid is van Vak-P, aan TC/Tubantia. "Het is de hetze die de politie al jaren tegen ons voert. Ik ben mijn hele leven al supporter van Twente. Er zijn hooguit vijf Vak-P'ers ook lid van de motorclub, dat staat los van elkaar. Mogen we niet meer naar het voetbal? Als ik als vrijwilliger werk in het home draag ik mijn Satudarah-hesje niet. Anders wel."



"Er is geen Satudarah bij het voetbal. Er is geen Satudarah bij het deurbeleid. Dat gaat allemaal keurig volgens de regels van Vak-P. Er ligt een aangifte van mishandeling van een Duitse agent. Die was als bezoeker in het home en eruit gezet. Hij viel en brak zijn pols. Maar ze vertellen er niet bij dat hij dronken was, problemen veroorzaakte en daarom buiten is gezet. De politie roept maar wat. Propaganda!"