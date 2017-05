"Dat is echt een waanzinnig resultaat"

Freek Jansen heeft zich na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en Olympique Lyon uitgelaten over de wedstrijd. De journalist van Voetbal International was erg onder de indruk van het spel van de Amsterdammers.



"Toen die 1-0 erin zat en vooral na rust was het echt een wervelende voetbalshow van Ajax. Met 4-1 winnen in de halve finale van de Europa League is echt een waanzinnig resultaat en het toont eens te meer aan waartoe deze ploeg, onder leiding van Peter Bosz, in staat is", gaf Jansen te kennen.



"De spelers moeten het uitvoeren en dat hebben ze gedaan, maar je zag wel constant de hand van Bosz. Je doet iemand te kort als je er iemand uitpikt. Ziyech was geweldig, maar Traoré was de allerbeste vandaag", zo besloot Jansen zijn relaas.