'FC Barcelona wil Coutinho, maar heeft één groot probleem'

FC Barcelona wil zich dolgraag versterken met Philippe Coutinho, maar de Spanjaarden hebben te maken met één groot probleem. Het salaris dat de Braziliaanse middenvelder verlangt vindt de club uit Barcelona toch echt te veel van het goede.



Volgens The Sun zou het maar zo kunnen dat de Catalanen afhaken vanwege het forse salaris dat Coutinho verlangt. De talentvolle speler kon onlangs rekenen op salarisverhoging bij Chelsea en verdient nu zo'n 177.000 euro in de week.



Volgens geruchten wil Coutinho bij Barcelona zelfs meer dan dat verdienen, naast dat er een transfersom van zo'n 77 miljoen euro neergeteld moet worden. Of Barça bereid is om wederom zo'n grootverdiener binnen te halen, is afwachten.

