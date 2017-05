Elia haalt uit naar Van der Gijp en Derksen: 'Ben daar niet van'

Eljero Elia heeft zich in gesprek met het Algemeen Dagblad uitgelaten over de voetbalprogramma's op de Nederlandse televisie. De aanvaller van Feyenoord kijkt liever niet naar de voetbalpraatprogramma's, zo gaf hij te kennen.



"Ik kijk al die programma’s op televisie niet meer, maar krijg het soms nog wel mee. Die René van der Gijp die bij Voetbal Inside iedereen maar keihard zit uit te lachen. Johan Derksen hetzelfde verhaal", zo liet de aanvaller zich uit.



"Lekker op maandag even Ard van Peppen de grond intrappen. Terwijl die mensen zelf ook voetballer zijn geweest. Ik ben daar gewoon niet van", aldus de woorden van Elia. Het is dan ook duidelijk dat de buitenspeler zijn tv niet gauw afstemt op dergelijke programma's.