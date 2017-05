Ziyech niet tevreden na afloop van duel met Olympique Lyon

Hakim Ziyech kon zich na afloop van de wedstrijd tegen Olympique Lyon toch niet helemaal tevreden tonen. De middenvelder van Ajax had het idee dat er toch meer uit de wedstrijd te halen viel, zo vertelde hij aan De Telegraaf.



"Wat een feest. Wie wordt hier nu niet euforisch van?", zo begon Ziyech nog enigszins zeer blij. "Maar na een moeilijke start hadden we er ook meer moeten maken. Het klinkt misschien gek tegen zo'n goede ploeg als Olympique Lyon, maar we hadden toch echt zeven keer kunnen scoren."



"Dan overdrijf ik niet en was het nu klaar geweest. Dat besef ik nu en daar baal ik ook van. Al ben ik ook wel weer blij met het resultaat", aldus de toch enigszins teleurgestelde Ziyech.