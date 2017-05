Is dit bedrag de oplossing voor Nainggolan en AS Roma?

Radja Nainggolan tekende nog altijd geen nieuw contract bij AS Roma en dat zorgt voor veel onrust bij de fans van de Romeinse club. Mogelijk is er een oplossing in de maak.



Tuttomercatoweb meent te weten dat Nainggolan jaarlijks 5 miljoen euro wil verdienen en dat AS Roma hem 'slechts' 3,8 miljoen euro als jaarloon wil geven. Maar er is mogelijk een oplossing in de maak.



Beide partijen blijven onderhandelen en mogelijk zou er een akkoord kunnen gevonden worden omtrent een jaarloon tussen de 4,2-4,5 miljoen euro. De duur van het contract staat wel vast: Nainggolan en AS Roma willen een deal tot medio 2021. Chelsea houdt de situatie alvast in de gaten.