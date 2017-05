Elia houdt lippen stijf op elkaar: "Ik weet al wat ik ga doen"

Eljero Elia weet eigenlijk precies wat hij na het lopende seizoen wil gaan doen, maar tot op heden heeft hij zich daar nog niet over uitgelaten. De aanvaller wil nog even wachten alvorens hij vertelt wat zijn plannen zijn voor na het lopende seizoen. Dat vertelde hij aan het Algemeen Dagblad.



"Over mijn toekomst praat ik pas als het seizoen voorbij is. Ik weet al wat ik ga doen, alleen zeg ik er niets over", zo gaf de buitenspeler van de club uit Rotterdam te kennen. Tot op heden houdt hij de fans van Feyenoord dan ook nog even in spanning.



Eerst moet Feyenoord de landstitel pakken. "Als we van Excelsior winnen, dan ga ik wekenlang feestvieren. Ik ben hier al twee jaar mee bezig", aldus de woorden van Elia.