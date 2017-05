Olympique Lyon neergesabeld: "Eindigde in een nachtmerrie"

Ajax speelde op woensdagavond in de wedstrijd tegen Olympique Lyon de sterren van de hemel. De Amsterdammers waren voorafgaand aan het duel totaal geen favoriet en hier en daar maakte men zich zelfs zorgen. Uiteindelijk won Ajax met 4-1.



Franse media hebben uitgehaald naar Olympique Lyon. Le Monde spreekt zelfs over een nachtmerrie. "Wat voor Lyon een mooie Europese avond had moeten worden, eindigde in een nachtmerrie. Ajax was sneller en overtuigender in de duels. De score van 'maar' 4 tegen 1 is uiteindelijk een klein wonder."



Ook France Football sprak over het duel. "Olympique Lyon heeft een hoge prijs moeten betalen voor het geklungel. En het had nog veel erger kunnen zijn. Het kwartet Hakim Ziyech/Bertrand Traoré/Kasper Dolberg/Amin Younes bezorgde Lyon nachtmerries", aldus het medium.