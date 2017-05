De Ligt grapt op Twitter over zoveelste dopingcontrole

Ajax was woensdagavond in de halve finale van de UEFA Europa League met maar liefst 4-1 te sterk voor Olympique Lyon. Na afloop van het duel kon jongeling Matthijs de Ligt echter niet meteen het feestgedruis in, want er wachtte voor hem een dopingcontrole.



Op Twitter reageerde de talentvolle verdediger lacherig op zijn situatie. "Ik snap dat ik misschien wat ouder lijk, maar om dit seizoen al drie keer naar de dopingcontrole te moeten gaat me echt te ver", grapt de Oranje-international op het sociale medium.





Ik snap dat ik misschien iets ouder lijk maar om dit seizoen al 3 keer doping te moeten doen gaat me toch echt te ver 😜😅 pic.twitter.com/wPY15WRmzS — Matthijs (@MatdeLigt) May 3, 2017