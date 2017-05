Juventus met één been in CL-finale na zege bij AS Monaco

Juventus heeft woensdagavond een hele grote stap gezet richting de finale van de UEFA Champions League. De Italianen waren op bezoek bij AS Monaco met 0-2 te sterk.



Na een klein half uur spelen was het Gonzalo Higuain die de score opende in het prinsdom. Na rust kwam de ploeg uit het dwergstaatje iets beter in de wedstrijd, maar na een klein kwartier was het opnieuw Gonzalo Higuain die het net wist te laten bollen en daarmee de eindstand bepaalde op 0-2.



Scoreverloop:



0-1 (29') Gonzalo Higuain

0-2 (59') Gonzalo Higuain