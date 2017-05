Bruins: "Ga niet voor Jan met de korte achternaam rondjes lopen"

Feyenoord kan zich zondagmiddag bij een overwinning op Excelsior Rotterdam kronen tot kampioen van de Eredivisie. Als het aan oud-Feyenoorder Luigi Bruins ligt wordt dat feestje echter nog met een weekje uitgesteld.



"We gaan niet de wedstrijd in om negentig minuten lang voor Jan met de korte achternaam rondjes te lopen en achter die bal aan te rennen. Wij willen een resultaat en zij ook, dus het zal een leuke wedstrijd worden", vertelt de middenvelder van Excelsior aan RTV Rijnmond.



De 30-jarige voetballer wist in 2008 met Feyenoord de KNVB Beker in de wacht te slepen. "Ik heb op de Coolsingel gestaan en weet dus hoe dat is. Met het kampioenschap zal dit alleen nog maar groter en groter zijn", aldus Bruins.