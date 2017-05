Selectie Jong Oranje bekendgemaakt: PSV hofleverancier

Bondscoach Art Langeler heeft zojuist zijn selectie voor Jong Oranje bekendgemaakt. PSV is de hofleverancier, met maar liefst zeven afgevaardigden. Verder zijn ook Ajax, AZ, ADO Den Haag, Feyenoord, FC Groningen, SC Heerenveen, FC Twente, FC Utrecht, Willem II, Vitesse, PEC Zwolle en FC Volendam vertegenwoordigd.



Het gaat om een oefenstage op 8 en 9 mei in Zeist, ter voorbereiding op de kwalificatie voor het EK 2019. Die reeks begint in september, Engeland, Schotland, Oekraïne, Letland en Andorra zijn dan de opponenten. Riechedly Bazoer is één van de opvallende afwezigen op de lijst.



Volledige selectie: Pelle van Amersfoort (sc Heerenveen), Hidde ter Avest (FC Twente), Juninho Bacuna (FC Groningen), Steven Bergwijn (PSV), Damian van Bruggen (PSV), Kevin Diks (Vitesse), Joël Drommel (FC Twente), Jeremy Helmer (AZ), Dennis van der Heijen (FC Volendam/ADO Den Haag), Oussama Idrissi (FC Groningen), Sam Lammers (PSV), Yanick van Osch (PSV), Thomas Ouwejan (AZ), Kenneth Paal (PSV), Bart Ramselaar (PSV), Pablo Rosario (PSV), Jari Schuurman (Willem II), Jerry St. Juste (sc Heerenveen), Guus Til (AZ), Calvin Verdonk (PEC Zwolle) en Richairo Zivkovic (FC Utrecht).