'FC Groningen wil na dit seizoen in zee met Eagles-sterkhouder'

Theo Zwarthoed staat mogelijk volgend seizoen onder contract bij FC Groningen. Dat meldt het Algemeen Dagblad woensdagmiddag. De 34-jarige doelman heeft een aflopend contract bij Go Ahead Eagles.



De Groningers nemen na dit seizoen afscheid van reservedoelmannen Peter van der Vlag en Stefan van der Lei en dus komt er een vacature vrij achter vaste eerste doelman Sergio Padt. De onomstreden goalie ligt nog tot de zomer van 2019 vast in Groningen.



Eerder bekleedde Zwarthoed ook al de rol van tweede doelman bij AZ Alkmaar, waarna hij later aan de slag ging als eerste keeper bij RKC Waalwijk, FC Volendam en dus Go Ahead Eagles. Zwarthoed kwam dit seizoen tot nu toe 32 keer in actie voor de Deventenaren. In deze wedstrijden hield hij drie keer zijn doel schoon.