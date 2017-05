Nouri genomineerd voor prestigieuze prijs in Jupiler League

Het Jupiler League-seizoen zit er bijna op en dus is het alweer bijna tijd om de individuele prijzen te verdelen. Ajax-talent Abdelhak Nouri maakt kans op de prijs voor beste speler in de Eerste Divisie.



Naast Nouri zijn ook Tom Boere (FC Oss), Jamiro Monteiro en Sander van de Streek (beiden SC Cambuur) genomineerd voor de prestigieuze prijs, die op 16 mei op een gala in het stadion van SC Telstar uitgereikt zal worden.



Sam Lammers (Jong PSV), Frenkie de Jong (Jong Ajax), Joey Veerman (FC Volendam) en Manuel García (NAC Breda) maken kans op de prijs voor het beste talent, terwijl Pascal Jansen (Jong PSV), Roy Hendriksen (Helmond Sport), Maurice Steijn (VVV Venlo) en Sipke Hulshoff (SC Cambuur) kans maken op de prijs voor beste trainer.