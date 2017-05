OFFICIEEL: Totti hangt na dit seizoen zijn schoenen aan de wilgen

De voetbalwereld neemt na dit seizoen opnieuw afscheid van een icoon, want Francesco Totti hangt straks zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Dat bevestigde Monchi, de nieuwe technisch directeur van AS Roma, woensdag op een persconferentie.



"Ik wist dat er al een afspraak was met het bestuur dat dit zijn laatste jaar als speler zou worden", vertelde hij over het 40-jarige clubicoon. "Daarna gaat hij aan de slag als bestuurslid. Francesco is Roma, dus ik wil hem zo dicht mogelijk bij me hebben."



Totti speelde zijn hele carrière voor AS Roma. Sinds 1992 speelde hij meer dan 600 wedstrijden voor de club en was hij ook goed voor 250 doelpunten. Hij werd één keer kampioen met zijn club, in 2001, en won twee keer de Coppa Italia. Met de Italiaanse nationale ploeg, waarvoor hij 58 keer speelde, verloor hij de finale van Euro 2000 en werd hij in 2006 wereldkampioen.