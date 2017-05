'Landstitels graag, maar uiteindelijk gaat het om Europa'

Ajax staat in de halve finale van de Europa League en dat is natuurlijk een bijzonder fraaie prestatie. Algemeen directeur Edwin van der Sar hoopt dat het de Amsterdammers zelfvertrouwen geeft.



"Ik hoop dat Ajax nu die drempel over is. Dat je op nieuw territorium komt en daar zoveel kick, ervaring, motivatie uithaalt dat je dit vaker kan halen", zegt hij in gesprek met NRC Next.



"En ook mijn insteek, dat we Europees weer mee willen doen. Landstitels, graag. Maar uiteindelijk gaat het om het blazoen in Europa. Ik reis veel, voel dat Ajax nog altijd een grote naam heeft. In China bijvoorbeeld waar we drie sponsors vandaan halen. Of kijk naar Davinson Sánchez. Die kon naar Barcelona B of naar FC Basel, dat zeker Champions League speelt. Maar hij kiest voor Ajax, want hij weet wat Ajax doet met spelers."