Feyenoord-huurling over toekomst: "Dat sluit ik zeker niet uit"

Feyenoord verhuurt Jari Schuurman dit seizoen aan Willem II. In Rotterdam had de jonge middenvelder geen uitzicht op speelminuten, dus mocht hij het bij een andere ploeg proberen. Ook in Tilburg speelde hij lang niet alles, maar toch blikt hij met een tevreden gevoel terug op het seizoen.



"Bij Feyenoord ben je bijna altijd de bovenliggende partij en speel je vaak rond de zestienmeter van de tegenstander. Bij een club als Willem II ben je daar veel minder en om te scoren is een hoog rendement nodig", zegt de jeugdinternational op de website van de Brabanders. "Dat van mij lag door mijn twee doelpunten tegen Go Ahead Eagles nog best hoog dit jaar. Verder is fysieke kracht en omschakeling veel meer van belang in de Eredivisie. Daar heb ik dit jaar hard aan gewerkt en stap voor stap wordt dat beter."



"Alhoewel ik voor mijn gevoel weinig heb gespeeld denk ik dat deze verhuurperiode een goede stap is geweest", vervolgt Schuurman. "Bij Feyenoord was de kans op spelen minimaal en in dit jaar bij Willem II heb ik me goed kunnen ontwikkelen."



Waar hij in 2017/18 speelt, weet Schuurman nog niet. "Nu het competitie-einde nadert moet ik gaan nadenken over volgend seizoen. Alle opties liggen daarbij nog open. Ik vind het nu vooral belangrijk om veel te spelen in de Eredivisie. Dat zou bij Feyenoord kunnen, maar een nieuw verhuur sluit ik zeker niet uit."