Driessen maakt 'gevaarlijke' Van Breukelen met de grond gelijk

Na vrouwenbondscoach Arjan van der Laan en bondscoach Danny Blind is Jelle Goes, technisch manager en opsteller en uitvoerder van het plan Winnaars van Morgen, het volgende slachtoffer van Hans van Breukelen. Althans, zo omschrijft Valentijn Driessen het.



In zijn column in De Telegraaf maakt hij de technisch directeur van de KNVB volledig af. "Door journalisten, bestuurders, trainers en spelers wordt Hans van Breukelen vaak getypeerd als een vriendelijke, sympathieke man met wereld-verbeterende trekjes, die met zijn onderwijzersachtergrond nog stamt uit het geitenwollensokkentijdperk. Tevens schatten ze hem in die harde voetbalwereld vaak in als naïef, terwijl alle rampspoed die hij veroorzaakt met zijn knullige optredens hem ’overkomt’"



Driessen vervolgt: "Zijn handelswijze in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach heeft Van Breukelen ontmaskerd. Achter zijn wollige, zweverige taalgebruik gaat naast een kille opruimer een meedogenloze man schuil, die mensen tegen elkaar uitspeelt en een intrigant is: doortrapt en geslepen. Hij weet mensen voor zich te winnen met zijn empathisch voorkomende gedrag, maar zijn schaduwzijde is gevaarlijk. Te veel mensen – Van der Laan, Blind, Goes, Ruud Gullit, Henk ten Cate, Dick Advocaat, Fred Rutten en Wim Jansen – hebben dit in hun relatie met Van Breukelen ondervonden. De conclusie is gerechtvaardigd dat sprake is van bewust, structureel gedrag van iemand die over lijken gaat."