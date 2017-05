Tip voor Bosz: 'Nadat Schöne was vervangen kreeg Ajax controle'

Ajax neemt het woensdagavond in de halve finale van de Europa League op tegen Olympique Lyon en de algemene verwachting is dat het middenveld weer bestaat uit Davy Klaassen, Hakim Ziyech en Lasse Schöne. Chef sport Jaap de Groot van De Telegraaf heeft zo zijn twijfels.



Hij pleit voor Donny van de Beek: "De speler die eerder rechts en links op het middenveld nog steken liet vallen, bleek centraal en in de punt naar achter een openbaring. Niet alleen speelde hij zelf goed, hij zorgde er ook voor de anderen beter tot hun recht kwamen."



Tegen Schalke 04 verving hij Schöne: "Pas nadat de Deen door Van de Beek was vervangen, kreeg Ajax weer de controle over de wedstrijd. Kortom, voor de aftrap tegen Lyon heeft Van de Beek een luxeprobleem gecreëerd. Aan de ene kant is er het scorend vermogen van Schöne bij vooral standaardsituaties, anderzijds zorgt Van de Beek voor een beter evenwicht binnen het team."