Zidane is er nog niet gerust op: "We zullen pijn moeten lijden"

Real Madrid was dinsdagavond in de heenwedstrijd van de halve finale in de UEFA Champions League door een hattrick van Cristiano Ronaldo met maar liefst 3-0 te sterk voor Atlético Madrid. Een finaleplaats ligt voor het oprapen, maar trainer Zinedine Zidane is er nog niet gerust op.



"Makkelijke wedstrijden bestaan op dit niveau niet", weet de Franse oefenmeester. "We zullen bij Atlético opnieuw een perfecte wedstrijd moeten spelen om door te kunnen gaan naar de finale."



De voormalig Frans international verwacht in de return scherpte van zijn spelers. "Ik geloof niet dat ze nu al euforisch zijn en zich in de finale wanen. We weten allemaal dat we in de return nog pijn moeten lijden", aldus Zidane.