'Dit is het meest knappe aan de prestaties van Feyenoord'

Feyenoord kan zondagmiddag op bezoek bij Excelsior Rotterdam de landstitel veilig stellen. Voormalig Feyenoorder John de Wolf vertelt aan het Algemeen Dagblad wat hij het knapste vindt aan de uitstekende prestaties van de Rotterdammers.



"Dat ze zo constant hebben gepresteerd. Ze staan al vanaf de eerste thuiswedstrijd, die 0-5 bij Groningen, bovenaan hè, vergeet dat niet. Waanzinnig knap. Wij kwamen in 1993 pas twee wedstrijden voor het einde aan kop, nadat PSV punten liet liggen. Het hele seizoen aan kop blijven is heel lastig", vertelt de oud-voetballer.



"Feyenoord was dit seizoen echt een hecht team en de klik met de technische staf is ook fantastisch. Zeker in thuiswedstrijden hebben ze bij vlagen ook geweldig voetbal laten zien. Natuurlijk zijn er ook een paar tegenslagen geweest. Neem een Go Ahead Eagles-uit of Sparta-uit, maar de reactie daarop was steeds goed. Daaruit blijkt dat ze dit seizoen de terechte kampioen zijn", aldus De Wolf.