Younes: 'Deze Oranje-international is mijn perfecte voorbeeld'

Amin Younes is bezig aan een goede periode bij Ajax. De Duitse voetballer traint zelfs op zijn vrije dagen en dat lijkt nu zijn vruchten af te gaan werpen. In de Volkskrant vertelt de aanvaller over zijn fanatisme.



"Mijn instelling is om elke dag naar huis te gaan en te zeggen: vandaag heb ik iets geleerd", vertelt de vleugelaanvaller. "Arjen Robben is mijn perfecte voorbeeld. Hij wil nu nog beter worden, op zijn 33ste. En ik ben pas 23."



"Ik moet open zijn in mijn gedachten en bereidheid tonen, elke dag. Werken aan mijn sterke, maar ook aan mijn zwakke punten: mijn linkervoet, de techniek kan beter, het verdedigen, zelfs mijn dribbels", aldus Younes.