'Everton-middenvelder Lennon in verwarde toestand opgenomen'

Aaron Lennon is in verwarde toestand opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt de Daily Mail. De middenvelder van Everton werd zondagmiddag door de politie aangehouden in de buurt van Salford, een voorstadje van Manchester.



De Engelse politie kwam in actie na een melding over een verwarde man in de buurt van de M602-snelweg. De agenten ondervraagden de 30-jarige voetballer ter plekke twintig minuten, waarna werd besloten hem af te voeren naar het ziekenhuis.



Lennon is bij zijn club op een zijspoor beland. Manager Ronald Koeman deed op 11 februari voor het laatst een beroep op de 21-voudig international.





Thoughts with @AaronLennon12 right now ūüôŹūüŹĺ — Trevor Sinclair (@trevor8sinclair) May 2, 2017