'Feyenoord neemt mogelijk deze zomer Kalou jr. opnieuw op proef'

Feyenoord kan zondagmiddag op bezoek bij Excelsior Rotterdam de landstitel veiligstellen. Niet alleen een bijzonder moment voor de huidige selectie, maar ook oud-spelers volgen de kampioensstrijd op de voet. Bonaventure Kalou is zo'n oud-speler.



"Als Feyenoord kampioen is geworden, dan drink ik daar thuis met mijn vrouw Constance een lekker wijntje op en zullen we samen terugdenken aan de mooie tijd die we in Rotterdam hebben gehad", vertelt de Ivoriaan aan de Telegraaf.



"Een onvergetelijke ervaring, waar ik nog vaak aan terugdenk. Het is een van de grote hoogtepunten van mijn carrière, samen met de UEFA Cup-winst. Alleen was toen de sfeer een beetje raar door de moord twee dagen voor de finale op een politicus (Pim Fortuyn, red.)."



De kans is aanwezig dat er na Bonaventure en Salomon binnenkort weer een telg van de familie in de Kuip te bewonderen is. "Mijn zoon Junior (17), geboren in Rotterdam, is vorige zomer op proef geweest bij Feyenoord en de kans bestaat dat hij zich deze zomer weer mag laten zien", aldus Kalou.