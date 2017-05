Lyon-middenvelder onthult: 'Ik ken maar één speler van Ajax'

Olympique Lyon neemt het woensdagavond in de halve finale van de UEFA Europa League op tegen Ajax. Bij de Franse topclub had men niet verwacht in deze fase van het toernooi een Nederlandse club te treffen. Middenvelder Mathieu Valbuena lijkt zelfs nu nog niet heel bekend met de aanstaande tegenstander.



"Ik ken van Ajax alleen Davy Klaassen", onthulde de Franse voetballer dinsdag op een persconferentie. "Klaassen is een beetje een mentor voor alle jonge spelers", vervolgt de international.



"Ze hebben veel jonge jongens, maar dat hoort bij de cultuur van Ajax. Maar andere spelers ken ik niet echt. Ze zijn in alle linies sterk, geloof ik. Je haalt niet zomaar de halve finale van de Europa League", aldus Valbuena.