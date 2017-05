Hattrick Cristiano Ronaldo brengt Real Madrid al bijna in finale

CR7RMFC -21503 Rang: Utopisch

Ik wil echt niet tegen Juve spelen (wat een muur is dat), maar acht de kans helaas klein dat Monaco dit kan flikken. Het is leuk, jong en fris maar daar weten ze in Turijn wel raad mee denk ik . Sws is Juve vanouds een angstgegner. Wat was ik blij voor Ronaldo vandaag want nog steeds hebben mensen (vaak van die kleuters) moeite om hem de credits te geven die hij verdient. Geweldige wedstrijd van Real gewoon. Het is altijd in zo'n geval dat de tegenstander wat tegenviel, maar laten we ook gewoon zeggen dat Real geweldig speelde. Ze gaven Atl geen meter en stonden gewoon goed opgesteld.