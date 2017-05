GOAL! En dat is alwéér een hattrick voor Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo heeft eigenhandig de eerste halve finale in de Champions League al beslist. Real Madrid mag zich op gaan maken voor de finale, want Atlético is op een 3-0-achterstand gezet. Volledig door Ronaldo. Vier minuten voor tijd maakte hij zijn derde van de avond en klaarde daarmee definitief de klus.





HATTRICK! Ronaldo maakt zijn derde en schiet Real Madrid zo goed als zeker naar de finale van de Champions League. #reaatl #socialreplay pic.twitter.com/fzE6ftkAgq — Veronica Televisie (@VeronicaTV) 2 mei 2017