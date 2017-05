Ajacied positief over Lyon: "We wonnen met 0-3, een topwedstrijd"

Matthijs de Ligt heeft vorig seizoen ook al tegen Olympique Lyon gespeeld, al was dat wel in de Youth League tegen de oudste jeugdploeg. Toch is dat voor hem een goede graadmeter.



"Ik herinner me dat die middenvelder, Lucas Tousart ook meespeelde. Hij zit nu ook bij het eerste. Het is wel grappig om elkaar nu weer tegen te komen. We wonnen uiteindelijk met 0-3. Een topwedstrijd", legt hij uit op de clubsite.



"Ik las dat Alexandre Lacazette er morgen in de Amsterdam ArenA niet bij is. Voor Lyon natuurlijk een aderlating, want het is een geweldige spits, maar ik denk dat we ons niet alleen op hem moeten richten. Zijn vervanger zal ook geen misselijke speler zijn. Ze hebben gewoon een heel goede ploeg in het algemeen."