Aparte benoeming: "Manager stelt zichzelf aan als trainer"

Dat Misha Salden de nieuwe trainer is van FC Volendam is misschien geen verrassing, dat hij zichzelf heeft aangesteld wel. Hij was namelijk al werkzaam bij de club als technisch manager.



De afgelopen periode heeft hij iedereen afgewimpeld en de kandidaten op het lijstje waren uiteindelijk niet haalbaar. En zo doet de voormalig profspeler een 'stap terug' van de functie van manager naar trainer. Hij doet zijn verhaal tegenover FOX Sports, waarin hij zelf ook beseft dat het een vreemde situatie is.





Technisch manager stelt nieuwe trainer aan: zichzelf. "Ik ben het geworden!" #FCVolendam pic.twitter.com/uxLKDRLgT1 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 2 mei 2017