Zaakwaarnemer Eriksen reageert op sensationele transfergeruchten

Christian Eriksen is opnieuw bezig aan een uitstekend seizoen bij Tottenham Hotspur en dus draait de geruchtenmolen alweer op volle toeren. De oud-speler van Ajax wordt onder meer in verband gebracht met FC Barcelona. De zaakwaarnemer van de Deen heeft inmiddels gereageerd op de sensationele geruchten.



"Ik reageer liever niet over wat de kranten schrijven over zijn toekomst. Christian is gefocust op het spelen van zijn wedstrijden, dat is het enige wat hij nu wil doen", vertelt Martin Schoots aan BT.



"We laten die geruchten voor wat ze zijn. Zelfs nu hij belangrijke goals maakt en zijn kwaliteiten om teamgenoten te laten scoren misschien wel beter zijn dan die van anderen", aldus Schoots. "Christian wil gewoon belangrijk zijn voor het team. Dat is het enige wat voor hem telt."