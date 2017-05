"Het doet pijn als mensen ons nog steeds Feyenoord 2 noemen"

Als Feyenoord zondagmiddag op bezoek bij Excelsior weet te winnen, dan zijn ze zeker van de titel in de Eredivisie. Het belooft dan uiteraard een groot feest te worden en dus zijn er een hele hoop Feyenoord-supporters die erbij aanwezig willen zijn. Excelsior neemt daarom maatregelen om uitsupporters op de thuisvakken zoveel mogelijk te beperken.



"Het doet pijn als mensen Excelsior nog steeds Feyenoord 2 noemen", vertelt commercieel Wouter Gudde aan de Volkskrant. "We hebben de laatste jaren een eigen fanschare opgebouwd en willen niet dat fans zich vreemden voelen in hun eigen stadion."



Om die reden is eerder dit jaar de verkoop van halve seizoenkaarten vroegtijdig stopgezet. "Er waren er al 150 verkocht, financieel is dat interessant, maar qua sfeer niet, want die mensen komen waarschijnlijk maar naar één wedstrijd en zijn dan ook nog voor de tegenstander."



Ook een clubcard was niet meer genoeg om een ticket te kunnen bemachtigen. "Vijf bejaarden uit Maastricht vroegen een clubcard aan. Dan weet je dat het foute boel is. Dus hebben we de regel gehanteerd dat je met je clubcard al vijf thuiswedstrijden bezocht moet hebben", aldus Gudde.