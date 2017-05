"We kunnen er niet meer om heen: kampioen worden in de oude Kuip, het kan"

De Kuip gaat al behoorlijk lang mee en dus zijn er plannen voor de bouw van een nieuw stadion voor Feyenoord. RTV Rijnmond-verslaggever Paul Verspeek twijfelt hardop over de eventuele komst van het nieuwe stadion.



"Moet er nou een nieuw stadion komen? Moeilijke discussie. Mijn hart ligt hier, maar mijn hoofd zegt: Feyenoord City wordt prachtig. De nieuwe Kuip wordt vast een parel aan de Maas, daar twijfel ik niet aan", vertelt de journalist. "Eigenlijk had ik mij er al mee verzoend: ik was voor een nieuw stadion. Klaar. Maar verdorie, afgelopen seizoen ben ik weer gaan twijfelen. Ik heb gezien en gevoeld hoe het elftal tot ongekende hoogtes kwam in deze oude, vertrouwde Kuip."



"De voorstanders van nieuwbouw wijzen graag op de statistieken: Feyenoord is het grote net niet. Ze blijven achterop bij Ajax en PSV, tenzij…. Dat argument is nu van tafel geslagen. We kunnen er niet meer om heen: kampioen worden in de oude Kuip, het kán", aldus Verspeek.