Gewilde Dolberg onthult zijn transfereisen- en wensen

Spits Kasper Dolberg is ongetwijfeld één van de meest begeerde Ajacieden van het moment. Vooral in Engeland zijn er veel schijnwerpers op de jonge Deen gericht.



Het was voor het medium Four Four Two genoeg reden om eens te praten met hem. Ziet hij een transfer naar een Premier League-topclub bijvoorbeeld zitten, nu onder meer Manchester United en City worden genoemd? "Nee. De stap naar City of United zou nu té groot zijn", is Dolberg duidelijk in zijn antwoord.



"Het is belangrijk om te blijven spelen, want ik weet niet wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. Ik heb ook niet echt een droomcompetitie. Belangrijk is voor mij de speelstijl en de sfeer bij een bepaalde club. Je kijkt dan naar het totale pakket."



Engelse media schrijven op basis van deze uitspraken dat Ronald Koeman in zijn handen kan knijpen: ook Everton, een club net ónder de top van Engeland, is immers ook geïnteresseerd..