Mulder vernietigend over oud-Ajacied: "Doodsangsten.."

Club Brugge kon in de voorbije twee duels vijf punten goed maken op RSC Anderlecht en moet, met nog een thuiswedstrijd tegen RSCA te gaan, nog vijf punten meer halen om kampioen te worden. De titel is dus zeker niet uitgesloten, al denkt niet iedereen zo. "Kan Club Brugge nog kampioen worden? Antwoord: nee", is Jan Mulder duidelijk.



De reden daarvoor legt de Nederlandse analist bij de defensie van Club. "Het middenveld en zelfs de aanval kan een tweede kampioenschap aan, het probleem is de defensie. Keeper Butelle is ijzersterk en onbetrouwbaar tegelijk. Het hangt van het moment af met welke Butelle we worden geconfronteerd. Het moment beslist op het laatste moment. Wees er maar trainer van", schrijft hij op HLN.be.



En niet enkel de doelman is volgens Mulder een probleem. De Nederlandse analist haalt keihard uit naar een landgenoot met Ajax-verleden: "Stefano Denswil is de leider van de verdediging voor Butelle. Denswil is goed en arrogant tegelijk. Specialiteit: een steek laten vallen. Ik sta doodsangsten uit wanneer de bal in zijn buurt is en ik heet niet eens Preud'homme.."