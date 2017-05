Officieel: Fraaie promotie voor oud-verdediger binnen PSV-staf

Als speler boekte hij al de nodige successen met PSV, maar ook achter de schermen gaat het goed met Kevin Hofland in Eindhoven. Hij is vandaag namelijk benoemd tot de nieuwe coach van het elftal -16.



Een fraaie promotie voor de oud-verdediger, die tot vandaag verantwoordelijk was bij -14. Een volgend stapje richting zijn ambitie om ooit hoofdtrainer op het hoogste niveau te worden, dus.



Eerder werd een andere oud-international, Mark van Bommel, al aangesteld als de coach van -19.



Verder richt PSV zich nog op een nieuwe coach voor Jong PSV, in de Jupiler League. Dennis Haar van AZ lijkt de favoriet.





Volgend seizoen weer een stap dichterbij mijn uiteindelijke doel trainer PSV0.16 #psvjeugd #ambitions #believeinyourself — Kevin Hofland (@KHofland679) 2 mei 2017