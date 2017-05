Smit noemt na 19 jaar voorzitter van Heracles zijn 4 hoogtepunten

Jan Smit stond maar liefst 19 jaar op papier als voorzitter van Heracles Almelo. Hij maakte hoge pieken en diepe dalen mee. Aan RTV Oost onthult hij zijn vier absolute hoogtepunten.



Met stipt op 1; de titel in de Jupiler League, twaalf jaar geleden. "20 mei 2005 vergeet ik nooit weer. Dat was eigenlijk de grote stap. Later het Europees voetbal halen, de bekerfinale bereiken, het nieuwe stadion, allemaal hoogtepunten."



"Vier échte hoogtepunten, maar 20 mei 2005, het kampioenschap en dan nu twaalf jaar achter elkaar in de eredivisie voetballen, zonder nacompetitie. Petje af voor alle spelers, alle mensen die erbij betrokken zijn geweest. Ik was maar een klein onderdeeltje, we hebben een fantastisch bestuur gehad en nog steeds een goed bestuur, met fantastische mensen heb ik mogen samenwerken, de hele organisatie, ja ik ben er gewoon hartstikke trots op", aldus Smit.



Natuurlijk was het niet altijd feest in Almelo. "De grootste teleurstelling is dat je een of twee keer voortijdig van je trainer afscheid moet nemen. Dat je toch, achteraf, niet helemaal de juiste keuze hebt gemaakt en niet samen de klus hebt kunnen afmaken. Ja, dat heb ik wel vervelend gevonden", erkent Smit tot slot.