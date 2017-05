"De play-offs? Afschaffen die flauwekul!"

De reguliere competitiefase loopt inmiddels richting een einde, en dus maken veel ploegen zich op voor de play-offs. Hierin worden de laatste knikkers verdeeld, maar het meeste staat al vast. Dat geldt echter in lang niet elke sport.



TC Tubantia-journalist Ralph Blijlevens schrijft in een column: "Er zijn sporten waar na afloop van de competitie de nummer acht doodleuk kampioen kan worden. Met dank aan de play-offs. Ik zeg: kappen met die onzin", opent Blijlevens. "Als over een paar weken Feyenoord gehuldigd wordt als de nieuwe landskampioen van de Nederlandse eredivisie is er niemand die daar vreemd van opkijkt. Waarom ook? Na 34 gespeelde wedstrijden staat de Rotterdamse ploeg op de eerste plaats in de ranglijst en is dus terecht het beste elftal van de nationale competitie. Die zekerheid bestaat in een hoop andere sporten niet."



"Het nut, de logica en de toegevoegde waarde van de play-offs in het waterpolo, volleybal, handbal of welke andere teamsport, heb ik nooit begrepen. En dat ga ik waarschijnlijk ook niet doen. We vinden het heel normaal dat de nummer één van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie de landskampioen is en naar de Champions League gaat. Maar stel je eens voor dat niet Feyenoord maar bijvoorbeeld Heracles Almelo dankzij gelukkig verlopen play-offs die positie inneemt…"



"Daarom mogen ze wat mij betreft gelijk kappen met die play-offs om het kampioenschap. Liever vandaag nog dan morgen", aldus Blijlevens tot slot.