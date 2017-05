Van Amersfoort legt uit waarom hij moet starten, en Ödegaard niet

Het avontuur van Martin Ödegaard bij sc Heerenveen is tot dusver allerminst positief te noemen. De verwachtingen waren hooggespannen, maar het wonderkind van Real Madrid heeft nog veel moeite met het heroveren van een vaste basisplek.



Pelle van Amersfoort krijgt namelijk regelmatig de voorkeur. Hij heeft zo zijn specifieke kwaliteiten ten opzichte van Ödegaard, zo legt Van Amersfoort uit aan FeanFan. "We hebben een andere lichaamsbouw, hij is klein en ik ben groot. Hij is ook technischer dan ik, maar ik heb door mijn lengte meer duelkracht."



"Ik heb ook meer loopvermogen. Maar wat ik goed vind aan Martin, is dat hij het spelletje goed ziet", vervolgt Van Amersfoort, die vroeger een voorbeeld nam aan Ronaldinho. "Nu is het Thomas Müller, van Bayern München. Hij speelt op dezelfde positie als ik, en lijkt een beetje op mij. Met zijn postuur, en zo."