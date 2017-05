Wie volgt De Gea op bij United? Zes interessante opties

In 2015 mislukte de transfer van David De Gea naar Real Madrid, maar de sluitpost van Manchester United lijkt de stap deze zomer alsnog te maken. De Engelse topclub moet dus op zoek naar een mogelijke vervanger en als SoccerNews.nl denken we graag mee.



Gianluigi Donnarumma

Mocht Manchester United een stevig bedrag willen spenderen voor de opvolger en hierbij aan de lange termijn denken, dan is Donnarumma een uitstekende kandidaat. Op zijn achttiende is de Italiaan al onomstreden als nummer één van AC Milan. De vraag is alleen of men in Milaan enige medewerking wil verlenen.







Joe Hart

Hart fungeerde jarenlang als nummer één van Manchester City, maar is door manager Pep Guardiola afgewezen en uitgeleend aan het Italiaanse Torino. De dertigjarige Engelsman heeft niet altijd een even betrouwbaar imago. Echter, United zou hem op de korrel hebben en dat is voldoende om zijn naam toch even te noemen.







Timo Horn

1. FC Köln staat momenteel achtste in de Duitse Bundesliga, maar qua tegendoelpunten doet de ploeg weinig onder voor bijvoorbeeld Borussia Dortmund. Dat is deels toe te schrijven aan Horn. De sluitpost uit Keulen (23) maakt een goede indruk en is daarom het overwegen waard.







Hugo Lloris

Tottenham Hotspur staat momenteel boven Manchester United, zoals dat ook vorig seizoen lukte. Voor Lloris is dus weinig aanleiding om de overstap te maken naar Old Trafford. De dertigjarige Fransman zou echter wel heel geschikt zijn om De Gea op te volgen en financieel zal dat hem ongetwijfeld ook een plus opleveren.







Jan Oblak

Atlético Madrid is voor veel clubs het toonbeeld van defensieve kracht en dat is deels te danken aan Oblak. De pas 24-jarige Sloveen is in de Spaanse hoofdstad succesvol in de voetsporen getreden van De Gea en Thibaut Courtois. Zijn naam mag zeker niet ontbreken op deze shortlist.







Kasper Schmeichel

Om verschillende reden zou het prachtig zijn om Schmeichel naar Manchester United te zien verhuizen. Allereerst is de dertigjarige Deen bij Leicester City uitgegroeid tot een absolute sterkhouder, die ook in de Champions League indruk heeft gemaakt. Gezien het verleden van zijn vader Peter is het ook nog eens een mooie klik.