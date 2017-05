Loodzware klus NEC: "Moeilijk onze kansen in te schatten"

Ron de Groot staat in samenwerking met Patrick Pothuizen voor een loodzware opgave: NEC in de Eredivisie houden. De interim-trainer (57) hoopt na het ontslag van Peter Hyballa een ommekeer te bewerkstelligen.



"Je moet realistisch zijn. We zijn door omstandigheden in deze situatie beland", zo legt De Groot uit aan De Gelderlander. "Het is wel een uitdaging met NEC in de Eredivisie te blijven, gezien de moeilijkheid van die klus. Ik vind het moeilijk onze kansen in te schatten. In de slotfase van de competitie zie je vaak rare uitslagen."



De interim-trainer hoopt ook op 'een beetje geluk'. Op dit moment telt alleen de opdracht om niet te degraderen. "We proberen in de resterende twee wedstrijden in de eredivisie te blijven. Lukt dat niet, dan komen er vier wedstrijden bij in de nacompetitie. Wat daarna komt, zien we dan wel weer. Ik heb daar nog niet over nagedacht."