Locadia wijst PSV-probleem aan: "Die spelers hebben we niet"

Jürgen Locadia heeft dankzij de vormcrisis van Luuk de Jong een basisplaats als spits van PSV. Zijn wens is daarmee uitgekomen, maar desondanks leeft hij ook mee met zijn teamgenoot.



"Dat heeft iedere spits wel eens meegemaakt", wijst Locadia naar de doelpuntendroogte van De Jong. "Hoe hij er mee om is gegaan is een compliment waard. Hij is ook niet geforceerd op zoek geweest naar een doelpunt. Hij is het team blijven helpen, misschien zelf wel iets teveel."



In De PSV Supporter vervolgt Locadia: "Dat is Luuk de Jong, die wil meer voor het team doen als hij niet scoort. Misschien had hij iets meer voor de goal moeten blijven om een intikkertje te maken. Uiteindelijk is hij rustig gebleven en heeft hij er een positieve draai aan gegeven."



De PSV'er legt dit probleem niet alleen bij de beoogde afmaker zelf. "Als je Luuk hebt, moet je hem voeden. We hebben geen buitenspelers die een actie buitenom kunnen maken en dan een actie buitenom kunnen maken en dan een voorzet geven."