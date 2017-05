"Sluiten niet uit dat het nog een drukke zomer kan worden"

FC Groningen is voor het slotstuk van het huidige seizoen al volop bezig met het komende seizoen. Na Heraclied Mike te Wierik werd maandag ook de komst van Django Warmerdam, door Ajax uitgeleend aan PEC Zwolle, geopenbaard via de officiële kanalen.



"Met deze twee talentvolle jonge verdedigers hebben wij onze selectie richting volgend seizoen een kwaliteitsimpuls gegeven", zo laat algemeen directeur Hans Nijland weten op de website van de Trots van het Noorden. Dat lijkt slechts het startsignaal voor een interessante zomer te zijn.



"Afhankelijk van wat er de komende maanden allemaal nog op de transfermarkt staat te gebeuren, sluiten wij niet uit dat het nog een drukke zomer kan worden voor ons. Wij hebben in ieder geval de sportieve ambitie onze selectie daar waar mogelijk nog gericht te versterken", aldus Nijland.