'Transfer Alderweireld is weer wat dichterbij'

Tottenham is in de Premier League opnieuw aan een uitstekend seizoen bezig en lijkt de enige ploeg die Chelsea nog van de titel zou kunnen houden. Met dank onder meer aan het onwrikbare duo centraal achterin: Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Maar het zou kunnen dat het Belgische duo straks uit elkaar getrokken wordt.



Al enkele maanden onderhandelen de Spurs immers al met Alderweireld over een nieuw contract zonder resultaat. En het lijkt er niet op dat er snel witte rook zal zijn. Volgens The Sun heeft Alderweireld immers al voor de tweede keer een aanbieding van Tottenham geweigerd.



Het is koren op de molen van de clubs die hem op White Hart Lane willen wegplukken. Enkele weken geleden werd al duidelijk dat Inter Milan nadrukkelijk interesse toont en nu wordt Alderweireld ook aan Manchester City gelinkt. Wie weet vormt hij straks dus geen duo meer met Vertonghen, maar wel met Vincent Kompany.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.